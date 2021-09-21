Бразилиа, 21 сентября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Ковид-паспорт с отметкой о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 будут требовать у всех желающих посетить бразильский архипелаг Фернанду-ди-Норонья. Соответствующее заявление главы местной администрации Гильерме Роши было распространено 21 сентября пресс-службой руководства архипелага.

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Отмечается, что требование было введено после завершения кампании по вакцинации населения архипелага. На настоящее время все 100% жителей Фернанду-ди-Норонья получили два компонента вакцины от COVID-19. Это позволило администрации архипелага значительно ослабить ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Поскольку острова чрезвычайно популярны среди туристов, руководство Фернанду-ди-Норонья приняло решение запретить въезд всем, у кого нет ковид-паспорта с отметкой о полном прохождении курса вакцинации от коронавируса. Это ограничение не распространяется на детей до шести лет. Дети до 18 лет должны будут при въезде на архипелаг предъявить свежий результат ПЦР-теста, давностью не более 48 часов.

Уточняется, что начиная с 1 декабря будет отменено и положение о наличии отрицательного ПЦР-теста. Начиная с первого дня зимы на архипелаг смогут попасть только те, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что непривитый президент Бразилии Жаир Болсонару вынужден был обедать на улице Нью-Йорка, так как его не пустили в ресторан.