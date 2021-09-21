Якутск, 21 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования семьям погибших во время нападения на государственный университет в Перми. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Соболезнование погибшим

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«От имени всех якутян и от себя лично приношу свои искренние соболезнования семьям и близким жертв, погибших в результате стрельбы в Перми… Очень горько осознавать, что погибли такие молодые ребята, у которых впереди была целая жизнь… Светлая память…», — написал Айсен Николаев на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, на университет в Перми напал 18-летний студент. Он открыл стрельбу из ружья. Пострадали 28 человек, погибли 6.