Биробиджан, 21 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Губернатор Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн, выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при обстреле на территории Пермского государственного университета. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Af.vil Стрельба

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

Читайте также: Опубликован полный список погибших при стрельбе в Пермском университете

«Искренние соболезнования семьям и близким погибших в этой страшной трагедии. Еврейская автономная область скорбит вместе с вами», — написал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, на Пермский университет с оружием напал 18-летний студент. От его рук погибли шесть человек.