Благовещенск, 21 сентября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. В Амурской области во все населённые пункты восстановлен проезд, который был длительное время недоступен из-за прохождения большой воды по территории региона. Последней восстановленной после паводка стала дорога между сёлами Ровное, Усть-Ивановка и Петропавловка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

Shidlovski Паводок

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«С сегодняшнего дня на этом направлении осуществляются пассажирские перевозки. Продолжает свою работу комиссия по оценке ущерба, нанесенного паводком дорожной сети», — отметили в правительстве Амурской области.

Руководство региона также продолжает обеспечивать овощами жителей, урожай которых был испорчен из-за подтопления. В 18 районов из 19 овощи уже завезли и начали раздавать людям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье ещё не принят один школьный маршрут. Автобус с начала года не может возить детей между сёлами Александровка и Николаевка в Зейском районе.