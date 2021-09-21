Сеул, 21 сентября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1729 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Xinhuanet.com Люди в масках на улице. Сеул

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Из них 1697 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что это рекордное число заболевших, выявленных за понедельник с начала пандемии. Как правило, в первые дни недели заболеваемость COVID-19 снижается из-за уменьшения количества проводимых тестов на выявление инфекции в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 289 263. Также за минувшие сутки в стране умерли еще четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2413 человек.