Владивосток, 21 сентября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября и губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

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«Со скорбью и глубоким потрясением Приморский край обращает свои соболезнования жителям Перми. Нет верных и достаточных слов, которые могли бы выразить то сочувствие и боль, с которыми мы разделяем горечь этой внезапной шокирующей трагедии. Выражаю слова поддержки семьям и родным погибших, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту потерю. И скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется за жизнь», — говорится в телеграмме Олега Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил соболезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе в Пермском университета.