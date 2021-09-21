Москва, 21 сентября, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Штамм «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 за пару месяцев стал доминирующим в России, заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране», — цитирует его РИА Новости.

Хафизов добавил, что к началу августа штамм «Дельта» вытеснил все другие разновидности коронавируса SARS-CoV-2. По его словам, почти все исследованные с августа образцы относились к этой разновидности. По мнению эксперта, именно этот штамм распространился во всех странах, что может свидетельствовать о его большей заразности, по сравнению с другими разновидностями коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медики США, Японии, Великобритании и Швейцарии выявили случаи заражения детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом.