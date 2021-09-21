Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 21 сентября, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Сотни жилых домов были бесследно поглощены потоками лавы при извержении вулкана на канарском острове Пальма. Об этом 20 сентября сообщает The Guardian.

Извержение вулкана

Извержение вулкана на гряде Кумбре-Вьеха в муниципалитета Эль-Пасо началось 19 сентября. До этого специалисты Национального географического института Испании зафиксировали сильный рост сейсмоактивности в регионе. Начиная с 10 сентября здесь произошло около 25 тыс. подземных толчков и землетрясение магнитудой 4,2 балла. Изначально на вулканической гряде образовалось две трещины, из которых вытекали потоки лавы, затем их количество возросло до семи.

Местные власти эвакуировали жителей четырёх муниципалитетов, в том числе проживающих в Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане. Всего было эвакуировано более пяти тыс. человек, в том числе около 500 туристов. Отмечается, что число эвакуированных может увеличиться как минимум вдвое. В настоящее время лава движется со скоростью около 700 метров в час, поглощая все жилые постройки на своём пути.

О жертвах и пострадавших информации не поступало. Власти острова призвали жителей и туристов не приближаться к району извержения вулкана, так как это может помешать эвакуации. Председатель правительства острова Мариано Эрнандес уточнил, что люди, рвущиеся посмотреть поближе на извержение вулкана, создали заторы на дорогах и препятствуют эвакуации людей. Для оказания помощи жителям острова мобилизованы военные, гражданская гвардия и бригады медиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации пяти тысяч человек в связи с извержением вулкана на канарском острове Пальма.