Магадан, 21 сентября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. В Магадане за 2021 год отремонтируют рекордное количество автомобильных дорог. В общей сложности на эти цели выделено почти 600 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог

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«В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключено 14 контрактов: десять — в Магадане и четыре — в посёлке Ола. Уже выполнено более 78% работ. Идем с опережением графика, потому что планировалось сдать объекты до ноября, но я думаю, что в конце сентябре-начале октября мы примем все работы», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Алексей Сиорпас.

Дороги строят комплексно — ремонтируют не только проезжую часть, но и тротуары, делают освещение и разметку.

Отмечается, что дополнительно на ремонт автотрасс Колымы были выделены из резервного фонда Российской Федерации 355 млн руб.

«В рамках этого финансирования начался ремонт 24 км дорог. Мы заключили пять госконтрактов — один в Магадане на 35 млн рублей, один объект входит в Магаданскую агломерацию протяженностью 3,5 км — 97,5 млн. Там сделают тротуары, заездные и автобусные карманы и освещение. И три контракта на ремонт самых проблематичных участков региональной трассы «Магадан — Балаганное — Талон» на сумму 222,5 млн рублей. Работа идет с опережением графика. По четырём объектам мы планируем завершить работы уже в октябре-ноябре этого года», — добавил Алексей Сиорпас.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье до конца 2021 года дополнительно отремонтируют ещё 36 км дорог — 500 млн выделены из федерального бюджета.