Лос-Анджелес, США, 21 сентября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Кевин Смит в очередной публикации рассказал, как проходит монтаж фильма «Клерки 3». Пост режиссёр разместил 20 сентября на своей странице в Instagram.

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Кинематографист пожаловался, что «всю прошлую неделю» просыпался в четыре часа утра, чтобы позаботиться о своей стареющей собаке Марти, из-за чего занимался монтажом рано утром и, как следствие, пропускал пешие прогулки. «Плохая новость в том, что я толстый из-за еды и отсутствия физических упражнений», — написал Смит, добавив, что хорошие новости в том, что его собака всё ещё жива, и что ему удалось закончить первую версию третьих «Клерков».

"Рад сообщить, что благодаря моему потрясающему актёрскому составу фильм получился чертовски смешным и невероятно эмоциональным!», — сообщил режиссёр. В посте Смит разместил скриншот с экрана программы для монтажа видео.

https://www.instagram.com/p/CUDKPqGJ7Oi/

Напомним, Кевин Смит объявил о завершении съёмок фильма «Клерки 3» 1 сентября 2021 года. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2022 году. В феврале 2018-го Смит перенёс сердечный приступ, после чего он начал заниматься физическими упражнениями и сбросил вес.