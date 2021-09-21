Региональный банк из топ-350 признан банкротом
Майкоп, 21 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Арбитраж Адыгеи признал обоснованным иск Центробанка России и обанкротил АО «Майкопбанк», которое лишилось лицензии весной 2021 года. Банк из топ-350 будет находиться под конкурсным производством один год, передаёт ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Отчёт управляющего суд рассмотрит 8 сентября 2022 года.
На дату отзыва лицензии, согласно отчетности, стоимость имущества АО была 920 585 тыс. рублей и она «недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами». Обязательства перед кредиторами оценивались на 986 248 тыс. рублей, а недостаток имущества составил 65 663 тыс. рублей.
«Согласно заключению о финансовом состоянии АО «Майкопбанк»
Отмечается, что разница между суммарным объёмом активов и обязательствами «Майкопбанка» составила 65,663 млн рублей, что позволило сделать вывод о наличии признаков несостоятельности.
Напомним, лицензии адыгейский банк лишился 2 апреля 2021 года приказом ЦБ РФ №ОД-536. На тот момент АО по размеру активов было на 321-м месте в РФ. Среди причин отзыва лицензии называлось в том числе невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений и сокрытие подлинного финсостояния банка.
Акционерами банка были 14 человек, в том числе четверо членов семьи Нагих.