Майкоп, 21 сентября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Арбитраж Адыгеи признал обоснованным иск Центробанка России и обанкротил АО «Майкопбанк», которое лишилось лицензии весной 2021 года. Банк из топ-350 будет находиться под конкурсным производством один год, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Отчёт управляющего суд рассмотрит 8 сентября 2022 года.

На дату отзыва лицензии, согласно отчетности, стоимость имущества АО была 920 585 тыс. рублей и она «недостаточна для исполнения обязательств перед кредиторами». Обязательства перед кредиторами оценивались на 986 248 тыс. рублей, а недостаток имущества составил 65 663 тыс. рублей.

«Согласно заключению о финансовом состоянии АО «Майкопбанк» от 26.05.2021 г. временной администрацией выявлены факты нанесения кредитной организации ущерба при проведении неоднократных реструктуризаций кредитных обязательств заемщиков, имеющих плохое финансовое положение и сомнительную платежеспособность», — уточнялось в материалах дела.

Отмечается, что разница между суммарным объёмом активов и обязательствами «Майкопбанка» составила 65,663 млн рублей, что позволило сделать вывод о наличии признаков несостоятельности.

Напомним, лицензии адыгейский банк лишился 2 апреля 2021 года приказом ЦБ РФ №ОД-536. На тот момент АО по размеру активов было на 321-м месте в РФ. Среди причин отзыва лицензии называлось в том числе невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений и сокрытие подлинного финсостояния банка.

Акционерами банка были 14 человек, в том числе четверо членов семьи Нагих.