Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 20 сентября — первого рабочего дня недели — ощутимым снижением. В лидерах падения — Nasdaq.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 614,41 пункта (1,78%), до уровня 33 970,47 пункта. S&P 500 подешевел на 75,26 пункта (1,70%), опустившись до уровня 4357,73 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 329,89 пункта (2,19%), понизившись до уровня 14 714,08 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,85, до уровня $70,67 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 17 сентября снижением. Меньше других потерял Dow Jones.

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