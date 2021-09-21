Москва, 21 сентября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. На территории России за минувшие сутки потушили 14 природных пожаров общей площадью 88,6 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

skeeze Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 20 сентября 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 14 лесных пожаров на площади 88 570 га», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что на российской территории продолжают действовать десять очагов возгораний общей площадью около 341 тыс. гектаров. Из них 191 тыс. гектаров лесов горит в Якутии, еще 96 тыс. гектаров — в Магаданской области. Также очаги возгораний зафиксированы на Камчатке, в Хабаровском крае, Новосибирской, Оренбургской, Ульяновской и Свердловской областях.

В ликвидации возгораний принимают участие 383 человека личного состава и 72 единицы спецтехники. К тушению привлечены и воздушные суда — три из них непосредственно участвуют в ликвидации пожаров, еще 13 заняты мониторингом обстановки.