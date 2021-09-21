Вашингтон, 21 сентября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Разработчики Minecraft рассказали о работе над первой частью дополнения игры Caves and Cliffs («Пещеры и скалы»). Об этом 21 сентября сообщает портал Comicbook.

Мед в Minecraft

В ролике Secrets of Caves & Cliffs Part I авторы игры, в частности, сообщили, что когда записывали звуки для кричащих коз (Screaming Goats), на создание которых их вдохновил известный «вирусный» ролик, то использовали «смесь 50 на 50» из криков животных и людей. Таким образом, представители студии Mojang дали понять, что некоторые звуки в игре издают животные, а некоторые — люди.

Напомним, релиз первой части Caves and Cliffs состоялся 8 июня 2021 года. Ожидается, что вторая выйдет до конца 2021-го.