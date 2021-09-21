Вашингтон, 21 сентября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. Миграционный кризис может в будущем превратить США в страну третьего мира. Такое заявление 21 сентября сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп, текст был распространён пресс-службой политика.

Ggia Мигранты

Трамп указал на нарастающий миграционный кризис и ухудшающуюся ситуацию на границе Соединённых Штатов, где собрались тысячи мигрантов. По словам Трампа, ничего подобного происходящему на границе сейчас не наблюдалось никогда раньше.

«Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе», — отметил Трамп, добавив, что если не будут приняты меры, то Соединённые Штаты превратятся в страну третьего мира.

После прихода к власти администрации Джозефа Байдена новый президент США смягчил законодательство в сфере миграционной политики. Это привело к резкому возрастанию потока мигрантов, пытающихся попасть в США. На сегодняшний день число желающих попасть в Соединённые Штаты достигло максимума с начала нового столетия, превысив 200 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома направила в Конгресс США уведомление с рекомендациями увеличить в два раза квоту приема беженцев.