Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. На Камчатке уже девятый день спасатели, полицейские и волонтёры ведут поиски пропавшего пенсионера, который 13 сентября отправился в лес за грибами и не вернулся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Лес

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За время поисков в них приняли участие 40 спасателей, в том числе три кинологических расчета. Был задействован дрон.

Обследовано уже 25 кв. км лесного массива, но поиски пока не дали результата.

«По словам родственников, мужчина страдает нарушением памяти, поэтому есть предположение, что его мог кто-то приютить», — пояснила врио начальника поисково-спасательного (кинологического) подразделения поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Анна Ечевская.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке очередной грибник не вернулся из леса 12 сентября. Сразу же после поступления информации и пропаже мужчины 1988 года рождения начались поиски.