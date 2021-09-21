Барнаул, 21 сентября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Налоговая служба обратилась с банкротным иском, адресованным ООО «Завод механических прессов». Арбитраж Алтайского края до 15 октября 2021 года оставил заявление без движения, дав время устранить мелкие недочёты по нему, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от МИФНС России №16 по Алтайскому краю появился в базе суда 17 сентября 2021 года. В тот же день судья Камнев оставил его без движения.

Налоговая служба настаивает на признании завода «несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре с применением к нему положений ст. 230 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Сумма претензий неизвестна, но в мае 2021 года предприятие не смогло обжаловать ряд решений ИФНС о взыскании налога, сбора, пени и штрафов от 2020 года. Так, к примеру, по результатам налоговой проверки инспекция доначислила предприятию НДС в сумме 6 103 983 рублей, пени — 2 811 087,65 рубля и налог на прибыль в размере 1 271 187 рублей с пени — 405 807,22 рубля и штрафом — 169 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Завод механических прессов» учреждено путем реорганизации в форме преобразования в январе 2013 года. Владелец — Сергей Ферапонтов, в отношении которого год назад был рассмотрен банкротный иск. Инициатором выступал банк «СИБЭС», которому отказали в притязаниях. Этим же определением было отказано в привлечении в качестве третьих лиц в дело ООО «Завод механических прессов», ООО «БН», ООО «АлтайПресс», ООО «Алтайвагон».

ООО «Завод механических прессов» выступало поставщиком почти 20 госконтрактов на общую сумму свыше 870 млн рублей. Среди заказчиков были в том числе компания «Сухой», завод «Искра».