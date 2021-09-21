Красноярск, 21 сентября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Во вторник, 21 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Петр Кончаловский. Левый берег Енисея. Колхоз Удача. 1951

В 06:55 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 21 на 22 сентября ожидается до +3… +4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 22 сентября, в Красноярске до +4… +5 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +1… +2 °C, временами небольшие осадки.

В четверг, 23 сентября, в Красноярске ожидается до +5… +6 °C днём и до +0… +2 °C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 сентября в центральных и южных районах Красноярского края местами порывы западного ветра до 15−18 м/с. На юго-востоке центральных районов местами сильные дожди. На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы северного ветра до 15−18 м/с.