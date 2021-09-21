Тегеран, 21 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Статистическим центром Ирана (SCI) 20 сентября, весной 2021 года в стране был зафиксирован экономический рост на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Согласно данным, опубликованным SCI, в течение первых трех месяцев 1400 года (наступил 21 марта 2021) в сельскохозяйственном секторе был зафиксирован рост на 0,3%, в то время как промышленность и горнодобывающий сектор выросли на 2,5%, при этом сектор услуг пережил рост на 2,7% по сравнению с прошлогодними показателями.

Статистический центр отметил, что ВВП страны вырос на 7,6% с учетом добычи нефти, в то время как без учета добычи нефти валовой внутренний продукт Ирана увеличился на 4,6%.

Как сообщает агентство Mehr News, в Иране зафиксирован положительный экономический рост несмотря на то, что экономика страны находится под мощным давлением иностранных санкций и ограничений, связанных с COVID-19.