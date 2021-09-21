Тегеран, , 07:41 — REGNUM 20 сентября Исламская Республика Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнули необходимость установления отношений, основанных на взаимном уважении и добросовестности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились и провели переговоры в австрийской столице, чтобы рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи обе стороны подчеркнули необходимость установления связей, основанных на взаимном уважении и добросовестности. Кроме того, глава AEOI и генеральный директор МАГАТЭ обменялись мнениями о взаимном сотрудничестве в различных областях и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Мохаммад Эслами, который находится в Вене для участия в 65-й генеральной конференции МАГАТЭ, также встретился и провел переговоры со своим российским коллегой, генеральным директором Российской государственной корпорации по атомной энергии (Росатом) Алексеем Лихачевым.

В настоящее время проходит 65-я генеральная конференция МАГАТЭ с участием представителей 171 страны. От Ирана на мероприятии присутствуют глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами и постоянный представитель при ООН Казем Гарибабади.