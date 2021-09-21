Тегеран, 21 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. 20 сентября Международная федерация волейбола объявила в своем посте в Instagram, что Иран «защитил свой титул и продлил свое правление в качестве волейбольного короля Азии еще на 2 года». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ранее национальная сборная Ирана по волейболу обыграла команду Японии со счетом 3:0 в финальной игре чемпионата Азии по волейболу среди мужчин в Токио, одержав семь побед подряд и потерпев лишь одно поражение в сетах.

Игры чемпионата Азии по волейболу среди мужчин прошли 12−19 сентября в Токио (Япония). Иран и Япония стали финалистами игр и прошли квалификацию на чемпионат мира по волейболу среди мужчин FIVB в России, который пройдёт в следующем году.

Иран превзошел Китай по количеству выигранных чемпионатов и стал третьей самой титулованной национальной командой по волейболу в Азии с 4 золотыми, 2 серебряными и одной бронзовой медалью.