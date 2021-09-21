Тегеран, 21 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Иранский короткометражный фильм «Одетый в белое» режиссера Резы Фахими примет участие в 94-й церемонии вручения премии «Оскар», намеченной на март 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 сентября.

«Одетый в белое» является лауреатом гран-при 37-го Тегеранского международного фестиваля короткометражных фильмов. Фильм повествует историю о старой женщине, которая дает немного сыра десятилетнему Ахмаду и просит мальчика передать его своему отцу.

История участия Ирана в самом популярном кинособытии года, а именно премии Оскар, восходит к 1977 году. С тех пор три иранских фильма были номинированы на премию, при этом два фильма получили драгоценную награду.

Фильм «Дети небес» режиссера Маджида Маджиди был номинирован на премию «Оскар» в 1998 году. Позднее два фильма иранского режиссера Асгара Фархади, а именно «Разлука» и «Продавец», завоевали премию «за лучший фильм на иностранном языке» в 2011 и 2016 годах соответственно.