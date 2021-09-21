Каир, 21 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. Родителей малолетних детей 11 и 12 лет, которых было решено поженить, задержали силы безопасности Египта. Об этом 20 сентября сообщает телеканал Al Arabiya.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Помолвка детей из населённого пункта Умм-Хенан, расположенного в 30 км от Каира, стала достоянием общественности после того, как владелец одного из ювелирных магазинов выложил в социальной сети золотые украшения, купленные у него для малолетней невесты-ребёнка. Подарок для невесты был приобретён родителями жениха, который был немногим старше своей будущей супруги.

Как рассказал генеральный секретарь Национального совета по вопросам материнства и детства Сахар ас-Санбати, на горячую линию Системы поддержки детей поступила информация от человека, который увидел в социальной сети публикацию о готовящейся свадьбе с участием малолетних жениха и невесты. Инцидент является нарушением статьи конституции Египта о защите детей и в таких случаях предусмотрено вмешательство государства.

В Египте закон предусматривает вступление в брак не ранее 18 лет. В отдалённых районах страны ранее практиковались свадьбы, где жениху и невесте нередко было 14 лет и меньше, но в последнее время в стране обращают серьёзное внимание на возраст при вступлении в брак, с учётом всех обстоятельств. Браки между несовершеннолетними, а особенно, малолетними детьми, караются по закону.

Празднование двух семей, готовящихся поженить малолетних жениха и невесту было прервано сотрудниками правоохранительных органов. Родители несостоявшихся супругов были задержаны, в настоящее время проходит разбирательство по данному делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шведском депутате, который решил взять «тайм-аут» в политике после того, как попал под следствие по подозрению в эксплуатации детей для сексуального позирования.