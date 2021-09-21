Тегеран, 21 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. 20 сентября представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи заявил, что товарооборот Ирана с девятью другими членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) за последние пять месяцев составил пять миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Латифи заявил, что внешнеторговый оборот Ирана с другими членами ОЭС составил 7,944 миллиона тонн товаров на сумму 4,967 миллиарда долларов. Из этой цифры следует, что 6,107 миллиона тонн (2,953 миллиарда долларов) было выделено на экспорт, при этом 1,837 миллиона тонн на сумму 2,14 миллиарда долларов приходится на импорт в страну.

По словам Латифи, показатель увеличился на 8 процентов в весовом и на 38 процентов в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Далее он уточнил, что за соответствующий период экспорт Ирана в страны ОЭС увеличился на на 50 процентов в стоимостном выражении, а импорт сократился на соответственно на 22 процента.

Согласно приведённым данным, Турция, Афганистан и Пакистан возглавляли список импортёров из Ирана, при этом Турция, Пакистан и Узбекистан оказалось основными экспортёрами в страну.