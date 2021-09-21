Москва, 21 сентября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Роскосмосу во взыскании почти 5 млрд рублей с АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» из Самарской области, которое занимается производством ракет-носителей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

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«В удовлетворении иска отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия», — отмечает в результативной части судья Мищенко.

Иск был подан в конце декабря 2020 года на сумму 4 704 196 826,7 рубля.

Напомним, в августе 2021 года крупные финансовые претензии к «Прогрессу» выдвинуло и Минобороны РФ. Иск был подан на сумму свыше 2,4 млрд рублей.