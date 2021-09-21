Тегеран, , 07:48 — REGNUM 20 сентября бывший иранский дипломат заявил, что политика «Взгляд на Восток» не означает отказа от сотрудничества с остальным миром, при этом Тегеран может поддерживать хорошие связи с Западом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA бывший посол Ирана в Азербайджанской Республике Мохсен Пакаейн отметил, что постоянное членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) столь значимо для организации из-за богатых природных ресурсов Ирана и его ключевого положения в регионе.

«Это означает, что обе стороны пользуются преимуществами членства и могут взаимно использовать свои возможности», — пояснил он.

«Учитывая важность безопасности в современном мире и ее взаимосвязь с экономикой, способность Ирана установить мир и стабильность в регионе, а также решительная борьба страны с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков имеют огромное значение для региональной организации», — отметил бывший дипломат.

Пакаейн также сообщил, что Иран может воспользоваться льготными тарифными соглашениями с государствами-членами ШОС для облегчения торговли с ними.

«Такие государства-члены, как Китай, Индия и Пакистан, являются потребителями высоких энергоносителей и готовы импортировать иранскую нефть и газ», — заявил он, отметив, что, с другой стороны, Иран стремится воспользоваться значительными инвестициями из Китая, России и Индии.