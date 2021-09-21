Найроби, 21 сентября, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Netflix официально запустил программу бесплатных подписок в некоторых регионах мира. Об этом 21 сентября сообщает портал Comicook.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Пока бесплатный доступ к библиотеке потокового сервиса получат только жители Кении, при этом они смогут посмотреть примерно 25% фильмов и сериалов только на android-смартфонах. Руководство потокового сервиса хочет, чтобы как можно больше жителей Кении узнали о его существовании.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix неожиданно отменил сериал «Неслучайность» (Hit & Run) после первого сезона. Девять эпизодов дорогостоящего шоу снимали на протяжении трёх лет.