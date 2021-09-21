Тегеран, , 07:49 — REGNUM 19 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил на заседании кабинета министров, что расширение связей с региональными, в частности соседними странами, является приоритетом его внешней политики, поручив при этом правительству определить возможности для дальнейшего сотрудничества с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Сегодня не только министерство иностранных дел, но и остальные ведомства несут ответственность и уполномочены выявлять потенциальные возможности для сотрудничества со странами-членами ШОС с целью максимально использовать появившуюся возможность для дальнейшего процветания нашей национальной экономики», — заявил Раиси.

Президент далее подтвердил: «Страны-члены ШОС считают, что почва для сотрудничества с Ираном полностью подготовлена, в связи с чем лидеры стран заявляют о необходимости дальнейшего углубления уровня взаимодействия с Тегераном».