Тегеран, , 07:50 — REGNUM 19 сентября главнокомандующий вооруженными силами Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи издал приказ о назначении бригадного генерала Хамида Вахеди командующим военно-воздушными силами армии Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Верховный лидер в своем приказе ссылается на приверженность и компетентность бригадного генерала Вахеди, а также на предложение командующего армией Исламской Республики Иран о надлежащей квалификации Вахеди для выполнения этой сложной задачи.

Аятолла Хаменеи в своем приказе подчеркнул необходимость поддержания боевой готовности военно-воздушных сил армии Ирана для разумного реагирования на угрозы любого возможного рода, дальнейшего роста людских ресурсов сил с подходом к созданию современной научно-технической базы.

Главнокомандующий вооруженными силами аятолла Хаменеи, тем временем, высоко оценил заслуги бывшего командующего ВВС бригадного генерала Азиза Насирзаде во время его пребывания в должности.