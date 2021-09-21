Тегеран, 21 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. 19 сентября управлению министерства разведки иранского округа Орумия удалось выявить и уничтожить террористическую группу в районе, расположенном между городами Пираншахр и Накаде (провинция Западный Азербайджан). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Два члена указанной контрреволюционной террористической группировки были убиты в вооруженном столкновении с сотрудниками министерства разведки. В докладе министерства разведки отмечается, что в ходе операции были арестованы несколько лиц, причастных к деятельности террористической группы.

Действия террористической группы включали планирование серии террористических актов и осуществление ряда из них против высшего командования вооруженных сил и правоохранительных органов, получение выкупов от торговцев и промышленников, создание нестабильной атмосферы в регионе, а также избиение ряда известных личностей, в том числе политических деятелей.

В ходе операции правоохранительными органами было также обнаружено и изъято оружие и боеприпасы.