Тегеран, 21 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. 19 сентября министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили назвал фарси общим языком, который создает глубокие отношения между Таджикистаном и Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаили написал в своем аккаунте в Twitter, что расширение культурных связей является большим достижением визита президента Ибрагима Раиси в Таджикистан.

Раиси отправился в Душанбе (Таджикистан) для участия в 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе поездки Раиси провел переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Обе стороны указали на общую религию, культуру и язык обеих стран, выразив надежду на открытие новой главы отношений и сотрудничества в экономической, культурной и политической сферах.

«Иранские и таджикские официальные лица должны продолжать регулярные обсуждения в попытке укрепить стабильные связи между двумя народами, говорящими на персидском языке, и превратить отношения в модель на региональном уровне», — сообщил глава исполнительной власти Ирана.