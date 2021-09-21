Тегеран, , 07:52 — REGNUM 19 сентября начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери предупредил террористические группировки, обосновавшиеся в Иракском Курдистане, что при продолжении злонамеренной деятельности страна будет вынуждена предпринять ответные меры. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал Бакери заявил, что чиновников в Иракском Курдистане не волнует этот вопрос, отметив, что слабости центрального правительства Ирака вызваны присутствием США в стране, что привело к активному присутствию террористических групп в северных районах соседнего государства.

Он также подчеркнул, что террористические группировки, поддерживаемые США, Израилем и некоторыми арабскими государствами, пытались расширить свои террористические операции.

«Центральное правительство Ирака и Курдистан не должны позволять террористическим группам создавать учебные базы, радио‑ и телевизионные станции, а также лагеря на севере Ирака и совершать нападения на иранские границы», — заявил генерал Бакери.