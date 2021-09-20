Кейптаун, 21 сентября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. В Африке количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8,15 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус

В частности, с начала пандемии по 20 сентября в Африке подтвердили 8 158 654 случая инфицирования SARS-CoV-2. При этом уже выздоровели 7 499 590 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Еще 206 499 с болезнью не справились и скончались.

Наиболее пострадавшими от пандемии странами Африки являются Южно-Африканская Республика, Тунис, Марокко и Эфиопия. На них приходится почти половина всех подтвержденных случаев заражения на континенте.