Конакри, 21 сентября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек пострадали при столкновении двух товарных поездов российской компании «Русал» в Гвинее, 20 сентября сообщил портал Guinee Matin со ссылкой на свой источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Ранее стали известно о пяти пострадавших и одном погибшем при инциденте. По информации журналистов, в результате аварии нанесен значительный материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в городе Прескот (канадская провинция Онтарио) столкнулись два грузовых поезда. В ходе происшествия пострадал один человек.