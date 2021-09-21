Приштина, Сербия, 21 сентября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 20 сентября прокомментировала решение о запрете сербских номеров на территории Косово и обязательной замене их на временные косовские номера, которые стоят 5 евро и действительны в течение 60 дней.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что Косово в течение пяти лет выполняло условия соглашения о свободном передвижении, подписанное в Брюсселе 14 сентября 2016 года, которое игнорировалось Сербией. Теперь же Косово применяет режим взаимности, что не может считаться односторонним действием.

Глава делегации Косово на переговорах с Сербией Бесник Бислими отметил, что решение правительства не направлено против сербов, а относится к выполнению соглашения, более того, оно действует не на граждан Косово, а на автомобили, которые въезжают из Сербии. При этом Бислими уточнил, что наблюдается тенденция к эскалации напряжения, и обвинил в этом президента Сербии Александра Вучича.