Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 сентября обсудил с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс климат, отношения между странами, а также ситуацию в Афганистане, Иране и Индо-Тихоокеанском регионе. О прошедшей на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встрече сообщается в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

Флаги США и Великобритании

Нед Прайс «Стороны обсудили ряд вопросов, включая ситуацию в Афганистане, преодоление климатического кризиса, Иран, открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион и углубление (между странами) экономических связей».

Глава МИД Великобритании прибыла в США 19 сентября. Для Трасс это является первым официальным зарубежным визитом.

Напомним, что 22 сентября в Нью-Йорке состоится встреча глав внешнеполитических ведомств постоянной пятёрки Совета Безопасности ООН и Группы двадцати (G20).

Как сообщало ИА REGNUM, общеполитическая дискуссия на полях Генассамблеи начнётся утром 21 сентября. На ней президент США Джо Байден произнесёт речь после генсека ООН Антониу Гутерреша и бразильского лидера Жаира Болсонару.

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