Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы 20 сентября в Пермском университете.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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«Камчатка соболезнует семьям погибших в Перми. Скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим. Такое чувство, что мир сходит с ума. Берегите друг друга», — написал Солодов на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 20 сентября. 18-летний студент прошёл на территорию вуза и стал расстреливать людей. Его удалось задержать, но при задержании он получил ранение. В результате стрельбы погибли шесть человек.