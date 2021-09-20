Мехико, 21 сентября, 2021, 02:47 — ИА Регнум. Убийство с помощью взрывчатки в мексиканской Саламанке является террористическим актом, заявил глава штата Гуанахуато Диего Вальето в эфире телеканала Televisa.

Цитата из к/ф «Траффик». Реж. Стивен Содерберг. 2000. США В Мексике

«Речь идет о беспрецедентной террористической атаке в штате, которая, вне всякого сомнения, повышает уровень насилия по сравнению с тем, с которым регион сталкивался ранее», — заявил он.

По предварительным данным, неизвестные передали пакет с бомбой управляющему рестораном «Барра 16.04». При открытии посылки произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще четверо получили различные ранения. Полиция не исключает, что это было умышленное убийство, организованное одной из криминальных группировок.