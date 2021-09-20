Богота, 21 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Известный в Колумбии журналист Маркос Эфраин Монтальво был убит в городе Тулуа на западе страны, 20 сентября сообщила на своей странице в Twitter городская администрация.

Usar.army.mil Стрельба из пистолета

Его застрелил мужчина на мотоцикле. Преступник подъехал к Монтальво, когда тот шел по улице в районе Ла-Эсперанс. Мэр Тулуа Джон Хайро Гомес Агирре заявил, что глубоко сожалеет о гибели журналиста, а также осуждает это преступление.

Власти проводят расследование убийства. В мэрии утверждают, что Монтальво не получал никаких угроз перед нападением.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в штате Веракрус на юге Мексики был застрелен репортер и ведущий радиостанции Oriestereo FM Хасинто Ромеро.