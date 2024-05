Лондон, 21 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Житель Британии Гари Поттер, который является полным тёзкой главного героя «поттерианы», продаст на аукционе редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень». Об этом 21 сентября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гарри Поттер с друзьями

Мужчина получил книгу в подарок от отца когда ему было восемь лет, этот конкретный экземпляр романа «Гарри Поттер и философский камень» в твёрдом переплёте является довольно редким, поскольку всего было выпущено 500 таких книг. «Я помню, как папа после работы ворвался в парадную дверь, размахивая книгой и провозглашая: «Ты никогда не поверишь, что у меня есть», — рассказала журналистам сестра продавца.

По оценкам экспертов, Поттер может получить книгу за 20−30 тыс. фунтов стерлингов ($27 тыс. — $40 тыс.). Владелец книги отметил, что сначала не хотел продавать её, поскольку с ней связаны воспоминания об умершем отце, но в итоге решил пойти на такой шаг из-заопасений повредить обложку, что может снизить стоимость. Книга уйдёт с молотка 7 октября 2021 года на аукционе Hansons Auctioneers.

Напомним, писательница Джоан Роулинг опубликовала роман «Гарри Поттер и философский камень» 26 июня 1997 года. Это первая книга из серии произведений про приключения молодого волшебника.