Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым автомобилем в Ростовской области. об этом 20 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 20 сентября под городом Новошахтинском. По предварительным данным, водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes. Утверждается, что водитель грузового автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В микроавтобусе находились 17 пассажиров, из них двое скончались на месте аварии, ещё как минимум трое получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы. Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

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