Москва, 21 сентября, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей произошло на Каширском шоссе в Москве. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, никто не пострадал. Отмечается, что из-за ДТП было заблокировано движение четырем из пяти полос в сторону Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись грузовой автомобиль УАЗ и автобус Нефаз. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован.