Вашингтон, 21 сентября, 2021, 02:13 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проведёт масштабное расследование по поводу скандала с компанией Activision Blizzard. Об этом 21 сентября сообщает портал Wccftech.

KennethHan Штаб-квартира компании Blizzard

Издание отмечает, что SEC является независимым федеральным агентством США, которое специализируется на наблюдениях за фондовым рынком и может выдвигать обвинения против компаний, которые, по мнению Комиссии, ввели в заблуждение или обманули инвесторов.

СМИ сообщили, что SEC вызвала в суд менеджеров Activision Blizzard, в т.ч. главу компании Роберта Котика, а также запросила множество документов, в числе которых все протоколы совета директоров с 2019 года.

Напомним, в июле 2021 года власти штата США Калифорния подали в суд на Activision Blizzard, обвинив руководство компании в том, что оно потворствует т.н. корпоративной «братской культуре», из-за которой сотрудники компании подвергались сексуальным домогательствам.