Москва, 21 сентября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Около 14 тыс. москвичей посетили благотворительную акцию «В добрые руки». Об этом 21 сентября рассказали оргкомитете акции.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные животные

Мероприятие проходило на Тверском бульваре в столице с 10 по 19 сентября. Благодаря ней неравнодушные москвичи собрали почти 2,5 тонны корма для животных из приютов, а также 60 упаковок лакомств и боле 100 игрушек для животных.

«В рамках акции работал также лекторий, где москвичам рассказывали о правилах воспитания животных, об уходе за ними. За девять дней там побывали 630 слушателей. Также был открыт груминг-салон, куда можно было прийти со своим питомцем и доверить его мастерам. Этой услугой воспользовалось 98 человек», — рассказали в оргомитете благотворительной акции «В добрые руки».