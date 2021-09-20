Вашингтон, 21 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Члены сообщества Mass Effect Community Patch Team выпустили свою первую патч-модификацию к игре Mass Effect: Legendary Edition. Об этом 21 сентября сообщает портал DSOGaming.

Mass Effect: Legendary Edition

Проект является «духовным преемником» ME1Recalibrated — мода, который вносил небольшие изменения в первую часть трилогии Mass Effect: Legendary Edition. Фанатское обновление исправляет некоторые ошибки игры, связанные в т. ч с сюжетом и игровым процессом. Размер мода составляет 580 мегабайт, скачать его можно на портале Moddb.

Напомним, Mass Effect: Legendary Edition представляет собой ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) оригинальной трилогии Mass Effect. Релиз обновлённой трилогии состоялся 14 мая 2021 года.