Москва, , 09:20 — REGNUM Около 100 креативных площадок Москвы присоединились к сентябрьской акции «День без турникетов». Об этом 21 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Акций пройдет в городе в период с 23 по 25 сентября. Мероприятие позволяет побывать с экскурсией на крупных городских предприятиях и в небольших мастерских профессионалов своего дела, в технопарках, офисах технологических компаний и современных образовательных центрах. На этот раз программа посвящена креативным индустриям.

«Сентябрьская акция «День без турникетов» охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские», — сообщила Сергунина.

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