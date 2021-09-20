При стрельбе в школе в Виргинии пострадали два человека
Ньюпорт-Ньюс, США, 21 сентября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы, который устроил несовершеннолетний в школе американского города Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). Об этом 20 сентября сообщило на своей странице в Twitter
(сс) DerManuW
Скорая помощь
Пострадавших доставили в больницу. Они получили ранения, которые не представляют опасности для жизни. Злоумышленник задержан.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в округе Ли американского города Лихай-Акрс (штат Флорида) были арестованы двое подростков, которые, как считают в полиции, планировали вооруженное нападение на местную школу.