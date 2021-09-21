Москва, , 01:52 — REGNUM Множество кибератак во время проведения выборов зафиксировали в посольстве России в Париже. Об этом 20 сентября сказано в распространённом заявлении пресс-службы посольства.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что количество кибератак было беспрецедентным. Из них 50% были совершены с территории США.

По мнению российских дипломатов, цель кибератак была — дискредитировать российскую избирательную систему. В посольстве РФ в Париже уточнили, что хотелось бы получить с американской стороны исчерпывающие разъяснения по данному поводу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о беспрецедентном числе кибератак на выборную систему России в день единого голосования.

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