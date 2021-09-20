Москва, 21 сентября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Множество кибератак во время проведения выборов зафиксировали в посольстве России в Париже. Об этом 20 сентября сказано в распространённом заявлении пресс-службы посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Отмечается, что количество кибератак было беспрецедентным. Из них 50% были совершены с территории США.

По мнению российских дипломатов, цель кибератак была — дискредитировать российскую избирательную систему. В посольстве РФ в Париже уточнили, что хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения по данному поводу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о беспрецедентном числе кибератак на выборную систему России в единый день голосования.