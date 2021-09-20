Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке намерен провести глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом он заявил 20 сентября в ходе пресс-конференции.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

По словам руководителя французского внешнеполитического ведомства, он собирается обсудить с российским коллегой Афганистан, Украину, Иран и Ливию. Ле Дриан также обвинил иранские власти в том, что Тегеран «продолжает нарушать свои обязательства».

Он считает, что эта проблема вызывает обеспокоенность и должна быть обсуждена с Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в интервью РИА Новости о том, что планирует провести переговоры с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи организации.